Μπαρτζώκας: «Κουράσαμε αρκετούς παίκτες, το ματς με την ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα δύσκολο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην κούραση ορισμένων παικτών και στον προημιτελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Εύκολη δουλειά είχε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να παίρνει τη νίκη με 70-95 απέναντι στον Ηρακλή. Μετά το τέλος του ματς ο Έλληνας προπονητής μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στο περιορισμένο rotation αλλά και στον προημιτελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ που ακολουθεί.

«Η αλήθεια είναι πως ήμασταν σοβαροί. Πολύ περιορισμένο rotation, όμως όλα τα παιδιά που έπαιξαν, ήταν πολύ σοβαρά για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό για εμάς και προχωράμε», είπε αρχικά.

Για το Final Eight του Κυπέλλου: «Το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Πρέπει να γυρίσουν οι τραυματίες μας να δούμε πόσους έχουμε, να συγκεντρωθούμε γιατί σήμερα αναγκαστήκαμε να κουράσουμε αρκετούς παίκτες. Ευτυχώς έχουμε ρεπό αύριο και θα προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα».