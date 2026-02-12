Ζάλγκιρις για Χέιζ-Ντέιβις: «Συνέχισε την πράσινη κληρονομιά»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις. Ο Αμερικανός συμφώνησε με τους «πράσινους» για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR επισημοποίησε τη συμφωνία με τον παίκτη να βάζει την υπογραφή του σε ηγεμονικό συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σίγουρα μια μεταγραφή, που δεν περνάει απαρατήρητη από καμία ομάδα της EuroLeague.
Η Ζάλγκιρις μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο x, καλωσόρισε τον Χέιζ-Ντέβις πίσω στην Ευρώπη, γράφοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα.
Δείτε ΕπίσηςΧέιζ-Ντέιβις: Ένας vegan «γατόφιλος» που θεώρησε υποχρέωσή του να αλλάξει και το όνομά του
Πιο συγκεκριμένα η ομάδα από τη Λιθουανία αναφέρει: «Καλώς ήρθες πίσω στην EuroLeague, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Είναι ωραίο να σε βλέπουμε να συνεχίζεις την πράσινη κληρονομιά».
Φυσικά κάνει λόγο για το γεγονός πως ο Αμερικανός, θα φορέσει ξανά τα «πράσινα» αυτή τη φορά όμως για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και όχι της Ζάλγκιρις.
Θυμίζουμε με τον λιθουανικό σύλλογο, είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στην EuroLeague, τη σεζόν 2019-20 και 2020-21.
Welcome back to EuroLeague, Nigel Hayes-Davis 💪— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 12, 2026
Nice to see you continuing the Green color legacy 💚 https://t.co/vXTuulEhLu pic.twitter.com/YcYzLFPdxQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.