Μαυροδόντης για Βεζένκοβ: «Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι ο "κρυπτονίτης" του Σάσα;»

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Βεζένκοβ - Ντέιβις
Το match up του Βεζένκοβ με τον Χέιζ-Ντέιβις έβαλε στο μικροσκόπιο ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, στο πλαίσιο του Gazz Floor by Novibet της Πέμπτης (12/2).

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τον Αμερικανό να αποτελεί μια σπουδαία μεταγραφή. Είναι όμως ο άνθρωπος που θα σταματήσει τον Σάσα Βεζένκοβ;

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, στο τελευταία Gazz Floor by Novibet έδωσε τη δική του απάντηση αναφορικά με το αν ο Χέιζ Ντέιβις μπορεί να σταματήσει τον Σάσα Βεζένκοβ, στηριζόμενος στα λόγια του Αμερικανού αλλά και τα στατιστικά του Σάσα στα παιχνίδια απένατι στη Φενέρ.

Ο Χέιζ Ντέιβις είχε αναφέρει στο παρελθόν πως «δεν μπορείς να σταματήσεις τον Βεζένκοβ, μόνο να τον περιορίσεις», λόγια που ανέφερε ξανά ο Μαυροδόντης, ενώ παρέθεσε και τα στατιστικά του MVP του Ιανουαρίου στα παιχνίδια κόντρα στον Αμερικανό, από τα χρόνια του δεύτερου στη Φενέρ.

Το σχετικό απόσπασμα στο 1:42:28:

     

