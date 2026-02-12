Μαυροδόντης για Βεζένκοβ: «Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι ο "κρυπτονίτης" του Σάσα;»
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τον Αμερικανό να αποτελεί μια σπουδαία μεταγραφή. Είναι όμως ο άνθρωπος που θα σταματήσει τον Σάσα Βεζένκοβ;
- Μαυροδόντης στο Gazz Floor by Novibet: «Στην EuroLeague θέλουν Final Four στο νέο ΣΕΦ»
- ΜΠΑΜ με Χέιζ-Ντέιβις στον ΠΑΟ - Ερυθρόλευκη μάχη στο ΣΕΦ για Ολυμπιακό | Gazz Floor LIVE by Novibet
Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, στο τελευταία Gazz Floor by Novibet έδωσε τη δική του απάντηση αναφορικά με το αν ο Χέιζ Ντέιβις μπορεί να σταματήσει τον Σάσα Βεζένκοβ, στηριζόμενος στα λόγια του Αμερικανού αλλά και τα στατιστικά του Σάσα στα παιχνίδια απένατι στη Φενέρ.
Ο Χέιζ Ντέιβις είχε αναφέρει στο παρελθόν πως «δεν μπορείς να σταματήσεις τον Βεζένκοβ, μόνο να τον περιορίσεις», λόγια που ανέφερε ξανά ο Μαυροδόντης, ενώ παρέθεσε και τα στατιστικά του MVP του Ιανουαρίου στα παιχνίδια κόντρα στον Αμερικανό, από τα χρόνια του δεύτερου στη Φενέρ.
Το σχετικό απόσπασμα στο 1:42:28:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.