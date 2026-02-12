Η εμπιστοσύνη του Ιτούδη και ο συνοδοιπόρος «Σάρας»

Στο Wisconsin ήταν πρωταγωνιστής. Το 2016 βρέθηκε στην All-Big Ten First Team, οδήγησε τους Badgers σε δύο συνεχόμενα Sweet 16 (2016, 2017) και έζησε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές του NCAA όταν απέκλεισαν τη Villanova, την τότε πρωταθλήτρια, με παίκτες όπως ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο Τζος Χαρτ και ο Μάικαλ Μπρίτζες. Κι όμως, το 2017 έμεινε undrafted. Ξεκίνησε από τη G-League. Την ίδια χρονιά έκανε ένα μικρό πέρασμα από το NBA με μόλις εννέα παιχνίδια με Λέικερς, Ράπτορς και Κινγκς χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί. Παρά τη δυσκολία της απογοήτευσης εκείνος όχι απλά δεν το έβαλε κάτω, αλλά άλλαξε ήπειρο κάνοντας το υπερατλαντικό ταξίδι για να έρθει στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι του 2018 η Γαλατάσαραϊ τον φέρνει στην Ευρώπη, όπου ξεχωρίζει με το... καλημέρα σας στο EuroCup και δεν αργεί η στιγμή που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τον εντοπίζει και τον φέρνει στη Ζαλγκίρις για να ενσωματωθεί για πρώτη φορά στο περιβάλλον της EuroLeague, που φαίνεται να του ταιριάζει και καλύτερα από όλα. Πάντα μαθαίνει και δουλεύει, αυτή είναι η νοοτροπία του στις απογοητεύσεις και στις επιτυχίες «μόνο δουλειά από το πρωί έως το βράδυ». Το 2021 οι δρόμοι τους διασταυρώνονται ξανά στην Μπαρτσελόνα, όμως προσωπικά εκείνος έζησε τις χειρότερες παραγωγικά σεζόν του, αλλά, η ιστορία του δεν είχε γραφτεί ακόμα. Το καλοκαίρι του 2022 η Μπαρτσελόνα δεν τον κρατά και ο Δημήτρης Ιτούδης τον επιλέγει για τη Φενέρμπαχτσε, ενώ του δείχνει εξαρχής την εμπισοσύνη του δίνοντάς του ρόλο βασικού με τον παίκτη να... εκτοξεύεται υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού.

Η Φενέρ αποκλείεται στα playoffs του 2023 από τον Ολυμπιακό (3-2), αλλά η προσωπική του πορεία είναι ξεκάθαρα ανοδική. Ο Ιτούδης αποχωρεί τον χειμώνα του 2023 και τότε, για τρίτη φορά στη ζωή του, εμφανίζεται ο Σάρας. Μόνο που τώρα ο Χέιζ-Ντέιβις δεν είναι μαθητευόμενος, αλλά πρωταγωνιστής. Σημειώνει 50 πόντους απέναντι στην Άλμπα, ρεκόρ EuroLeague που κρατάει μέχρι σήμερα, κλείνει τη σεζόν με μέσο όρο 16.7 πόντους και 5.3 ριμπάουντ, οδηγεί τη Φενέρ στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Παίρνει τη ρεβάνς απέναντι στον Παναθηναϊκό και στον τελικό, απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, σηκώνει το τρόπαιο.

Από undrafted, στην κορυφή της Ευρώπης και MVP Final Four. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη θα έλεγε κανείς. Παράλληλα, το καλοκαίρι του 2024 έζησε και την εμπειρία να βρίσκεται στην προεπιλογή της Team USA για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Παίζει σε φιλικά με Καναδά και Σερβία. Δεν σκοράρει. Δεν έχει σημασία. Για εκείνον το σημαντικό ήταν άλλο: κρατούσε σημειώσεις από όσα του έλεγε ο Στεφ Κάρι. Το σημειωματάριο αυτό, όπως έχει αποκαλύψει, βρίσκεται σε ράφι στο σπίτι του. «Το φυλάει η γάτα μου», λέει χαμογελώντας γνωστός cat person!

