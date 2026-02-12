Χέιζ-Ντέιβις: Ένας vegan «γατόφιλος» που θεώρησε υποχρέωσή του να αλλάξει και το όνομά του
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν είναι απλώς το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι απλά ο MVP του Final Four 2025 της EuroLeague. Δεν είναι απλώς ένας elite φόργουορντ στα 2.02μ. που μπορεί να σκοράρει 50 πόντους σε ένα βράδυ.
Στο Instagram του, στο bio, έχει γράψει ως επάγγελμα: «Μάγος» και ίσως αυτό να είναι το πιο ειλικρινές πράγμα που έχει πει ποτέ για τον εαυτό του και που μπορεί να τον περιγράψει πλήρως εντός κι εκτός παρκέ. Ο Παναθηναϊκός δεν αποκτά απλώς έναν πρωταθλητή Ευρώπης. Αποκτά έναν πολυεπίπεδο και καλλιεργημένο άνθρωπο.
Η εμπιστοσύνη του Ιτούδη και ο συνοδοιπόρος «Σάρας»
Στο Wisconsin ήταν πρωταγωνιστής. Το 2016 βρέθηκε στην All-Big Ten First Team, οδήγησε τους Badgers σε δύο συνεχόμενα Sweet 16 (2016, 2017) και έζησε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές του NCAA όταν απέκλεισαν τη Villanova, την τότε πρωταθλήτρια, με παίκτες όπως ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο Τζος Χαρτ και ο Μάικαλ Μπρίτζες. Κι όμως, το 2017 έμεινε undrafted. Ξεκίνησε από τη G-League. Την ίδια χρονιά έκανε ένα μικρό πέρασμα από το NBA με μόλις εννέα παιχνίδια με Λέικερς, Ράπτορς και Κινγκς χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί. Παρά τη δυσκολία της απογοήτευσης εκείνος όχι απλά δεν το έβαλε κάτω, αλλά άλλαξε ήπειρο κάνοντας το υπερατλαντικό ταξίδι για να έρθει στην Ευρώπη.
Το καλοκαίρι του 2018 η Γαλατάσαραϊ τον φέρνει στην Ευρώπη, όπου ξεχωρίζει με το... καλημέρα σας στο EuroCup και δεν αργεί η στιγμή που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τον εντοπίζει και τον φέρνει στη Ζαλγκίρις για να ενσωματωθεί για πρώτη φορά στο περιβάλλον της EuroLeague, που φαίνεται να του ταιριάζει και καλύτερα από όλα. Πάντα μαθαίνει και δουλεύει, αυτή είναι η νοοτροπία του στις απογοητεύσεις και στις επιτυχίες «μόνο δουλειά από το πρωί έως το βράδυ». Το 2021 οι δρόμοι τους διασταυρώνονται ξανά στην Μπαρτσελόνα, όμως προσωπικά εκείνος έζησε τις χειρότερες παραγωγικά σεζόν του, αλλά, η ιστορία του δεν είχε γραφτεί ακόμα. Το καλοκαίρι του 2022 η Μπαρτσελόνα δεν τον κρατά και ο Δημήτρης Ιτούδης τον επιλέγει για τη Φενέρμπαχτσε, ενώ του δείχνει εξαρχής την εμπισοσύνη του δίνοντάς του ρόλο βασικού με τον παίκτη να... εκτοξεύεται υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού.
Η Φενέρ αποκλείεται στα playoffs του 2023 από τον Ολυμπιακό (3-2), αλλά η προσωπική του πορεία είναι ξεκάθαρα ανοδική. Ο Ιτούδης αποχωρεί τον χειμώνα του 2023 και τότε, για τρίτη φορά στη ζωή του, εμφανίζεται ο Σάρας. Μόνο που τώρα ο Χέιζ-Ντέιβις δεν είναι μαθητευόμενος, αλλά πρωταγωνιστής. Σημειώνει 50 πόντους απέναντι στην Άλμπα, ρεκόρ EuroLeague που κρατάει μέχρι σήμερα, κλείνει τη σεζόν με μέσο όρο 16.7 πόντους και 5.3 ριμπάουντ, οδηγεί τη Φενέρ στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Παίρνει τη ρεβάνς απέναντι στον Παναθηναϊκό και στον τελικό, απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, σηκώνει το τρόπαιο.
Από undrafted, στην κορυφή της Ευρώπης και MVP Final Four. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη θα έλεγε κανείς. Παράλληλα, το καλοκαίρι του 2024 έζησε και την εμπειρία να βρίσκεται στην προεπιλογή της Team USA για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Παίζει σε φιλικά με Καναδά και Σερβία. Δεν σκοράρει. Δεν έχει σημασία. Για εκείνον το σημαντικό ήταν άλλο: κρατούσε σημειώσεις από όσα του έλεγε ο Στεφ Κάρι. Το σημειωματάριο αυτό, όπως έχει αποκαλύψει, βρίσκεται σε ράφι στο σπίτι του. «Το φυλάει η γάτα μου», λέει χαμογελώντας γνωστός cat person!
Το «Ντέιβις» δεν είναι απλά ένα επίθετο, είναι... ευγνωμοσύνη
Το καλοκαίρι του 2021 προέβη σε μία ουσιαστική αλλαγή, το «Νάιτζελ Χέιζ» έγινε «Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις». Πρόσθεσε το Ντέιβις για να τιμήσει τον πατριό του, Άλμπερτ Ντέιβις. Τον άνθρωπο που μπήκε στη ζωή του όταν ήταν έξι-επτά ετών, που παντρεύτηκε τη μητέρα του και μεγάλωσε τα τέσσερα παιδιά της σαν να ήταν δικά του. Ο ίδιος ο Χέιζ-Ντέιβις έχει παραδεχτεί πως στην αρχή δεν ήταν εύκολο. Ήταν το κλασικό παιδί που λέει «δεν είσαι ο πατέρας μου». Ήταν προστατευτικός με τη μητέρα του. Έβλεπε έναν ξένο άντρα να μπαίνει στο σπίτι. Αντιδρούσε όπως θα αντιδρούσε κάθε παιδί.
Μεγαλώνοντας όμως, άρχισε να βλέπει. Να καταλαβαίνει. Να παρατηρεί πράγματα που μικρός δεν μπορούσε να επεξεργαστεί. Οδηγούσε 6,5 ώρες από το Οχάιο στο Ουισκόνσιν για να δει έναν αγώνα του. Έφευγε αμέσως μετά. Γυρνούσε πίσω και πήγαινε κατευθείαν σε 12ωρη βάρδια σε εργοστάσιο της Chrysler. «Οποιοσδήποτε άντρας είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι τέτοιο για να δει η γυναίκα του το παιδί της – ένα παιδί που δεν είναι βιολογικά δικό του – είναι ο σπουδαιότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει», έχει πει σε μια δημόσια έκφραση αγάπης προς το πρόσωπό του.
Ο πατριός του δεν του έμαθε μόνο τι σημαίνει οικογένεια, αλλά είναι εκείνος που τον μύησε στον κόσμο του μπάσκετ. Από μικρός, όταν έβλεπαν μαζί NBA, του έλεγε να μην κοιτά απλώς τη μπάλα. Να ακούει τους σχολιαστές, να καταλαβαίνει γιατί γίνεται κάτι, όχι μόνο τι γίνεται, να διαβάζει το παιχνίδι. Πολλοί προπονητές στην Ευρώπη έχουν μιλήσει για την μπασκετική του ευφυΐα. Ο ίδιος δίνει τα εύσημα αλλού και συγκεκριμένα στις κουβέντες με έναν άνθρωπο που δεν είχε καμία υποχρέωση να επενδύσει τόσο πολύ σε εκείνον, αλλά το έκανε.
Όταν πήρε την απόφαση να αλλάξει επίσημα το όνομά του, πήγε στο σπίτι της μητέρας του και του έδειξε τα επίσημα έγγραφα. Ο πατριός του, όπως έχει πει, έμεινε σχεδόν άφωνος. Σήμερα, πολλοί πίσω στην πατρίδα του δεν ξέρουν καν ότι ο Άλμπερτ Ντέιβις είναι πατριός του. Τον θεωρούν πατέρα του και ίσως αυτό να είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση.
Η φιλοσοφία του, ο veganισμός και όχι μόνο...
Είναι vegan και το αποκαλεί «μυστικό όπλο». Πιστεύει ότι του δίνει ενέργεια, αντοχή, καθαρό μυαλό και δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν να τον ακολουθήσει, απλώς λέει ότι για εκείνον λειτουργεί. Έχει μάλιστα πατεντάρει φορητή ψησταριά για hot dogs, παρότι δεν τρώει κρέας. «Σκέφτομαι τους άλλους», λέει με χιούμορ.
Παράλληλα, είναι ενεργός σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο NCAA μιλούσε ανοιχτά για τα δικαιώματα και την αποζημίωση των αθλητών και μιλά πολλές φορές για την ισότητα. Έχει περιγράψει τη δράση του ως «planting the seeds of change», φυτεύοντας τους σπόρους της αλλαγής. Όσον αφορά την πίστη του, έχει δείξει πως δεν μπαίνει σε κουτάκια και πώς ο ίδιος είναι ανοιχτός στο να εξερευνά νέους κόσμους. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, νήστεψε στο Ραμαζάνι μαζί με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, χωρίς να είναι μουσουλμάνος, απλώς για να κατανοήσει καλύτερα την κουλτούρα.
«Embrace every challenge life throws at you, learn from your mistakes, and come back stronger», είναι μία από τις φράσεις που τον εκφράζουν. Αγκαλιάζεις την πρόκληση, μαθαίνεις από το λάθος, επιστρέφεις πιο δυνατός κι αυτό φαίνεται και από τη γεμάτη προκλήσεις διαδρομή του.
Έχει lifestyle κανάλι στο YouTube, ταξιδεύει, δοκιμάζει κουζίνες, ανακαλύπτει πόλεις. Λατρεύει την κλασική μουσική. Είναι cat person, κάτι που ίσως δημιουργήσει απρόσμενη σύνδεση και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Το πιο σπουδαίο για εκείνον είναι ότι είναι μια πολυεπίπεδη προσωπικότητα που συνεχώς μαθαίνει νέα πράγματα. Στην Τουρκία έμαθε τη γλώσσα. Στη Λιθουανία προσπάθησε να μιλήσει λιθουανικά. Στην Ισπανία έπιασε τα ισπανικά. Ξεκίνησε τουρκικά πριν έξι χρόνια και επέστρεφε σε αυτά κάθε φορά. Έμαθε κροατικά επειδή ήθελε να μιλήσει στη μητέρα ενός παλιού συμπαίκτη του στη γλώσσα της. Ακόμη και όταν βρέθηκε δίπλα σε Έλληνες στη Φενέρ προσπαθούσε να μάθει ελληνικά. «Δεν μιλάω άπταιστα τίποτα εκτός από αγγλικά, αλλά μπορώ να τα καταφέρω», έχει πει.
Ο Παναθηναϊκός αποκτά έναν παίκτη που έχει περάσει από την αμφισβήτηση, έχει μάθει να ζει μακριά από τη ζώνη άνεσής του, έχει χτίσει τον εαυτό του βήμα-βήμα, επαγγελματικά και προσωπικά. Μία προσωπικότητα εντός κι εκτός παρκέ, έναν καλλιεργημένο... τύπο με πολλές ανησυχίες.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έρχεται στο Telekom Center ως πρωταθλητής Ευρώπης, ως ρεκόρντμαν, ως ένας άνθρωπος με αξίες για να βοηθήσει το τριφύλλι να φτάσει στην κορυφή. Εξάλλου η προσπάθεια και η επιτυχία χρειάζονται ταυτότητα, χρειάζονται χαρακτήρα και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σίγουρα πληροί όλα αυτά στοιχεία...