Χέιζ - Ντέιβις: Ο αριθμός που επέλεξε στον Παναθηναϊκό
Με το νούμερο «11» στη Φενέρμπαχτσε έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στην Euroleague, με το νούμερο «11» πήρε τον τίτλο του MVP του Final Four, το νούμερο «11» θα φοράει και στον Παναθηναϊκό όπου θα αγωνίζεται τα επόμενα 2.5 χρόνια.
Το ρεπορτάζ του Gazzetta επιβεβαιώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στο 100% και ο Αμερικανός φόργουορντ θα αποτελέσει ένα ακόμα μεγάλο όπλο στην «πράσινη» φαρέτρα του Εργκίν Άταμαν.
Ο Χέιζ - Ντέιβις επέλεξε να φοράει και πάλι το νούμερο «11» έχοντας κάνει ένα μικρό... διάλλειμα στο ΝΒΑ για χάρη του «21» και αυτό διότι το «11» ανήκε στον Όσο Ιγκοντάρο.
Στο παρελθόν έχει φορέσει το «14» στην Μπαρτσελόνα, το «10» στην Ζάλγκιρις, το «7» στη Γαλατασαράι, το «15» στους Λέικερς, το «2» στους Ράπτορς και το «40» στους Κινγκς.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚTOR ενημέρωσε ότι μπορούν οι φίλοι της ομάδας αν προπαραγγείλουν την φανέλα του Χέιζ - Ντέιβις μέσα από το CLUB 1908.
INTRODUCING: THE GREEN No. 11 ☘️✨— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 12, 2026
Be the first to wear it. Secure your piece & get ready to welcome our new forward in style!
Preorder it NOW exclusively on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VXcX4 📲 #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/InpYggjNKK
