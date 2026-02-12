Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις. Ο Αμερικανός συμφώνησε με τους «πράσινους» για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR επισημοποίησε τη συμφωνία με τον παίκτη να βάζει την υπογραφή του σε ηγεμονικό συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η «βόμβα» Χέιζ-Ντέιβις «πυροδοτήθηκε» από τους «πράσινους» που αλλάζουν επίπεδο και προσθέτουν στο εξαιρετικό ρόστερ τους τον περσινό κάτοχο της Euroleague και MVP του Final Four της διοργάνωσης. Μια κίνηση του «ισχυρού άνδρα» του συλλόγου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος έδειξε ξεκάθαρα πως δεν διστάζει να κάνει την υπέρβαση, προκειμένου να ενισχύσει στο μάξιμουμ το ρόστερ της ομάδας.

Με την προσθήκη του 31χρονου Αμερικανού ο Έργκιν Άταμαν αποκτά μεγάλη ποιότητα στη θέση «4» και ευελιξία σε πολλά σχήματα μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση των στόχων του συλλόγου.

Πλέον, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ημέρα άφιξης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην Αθήνα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ομάδα, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, καθώς ακολουθούν πολύ σημαντικά παιχνίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Χέιζ-Ντέιβις

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Nigel Hayes-Davis joins Panathinaikos BC AKTOR

Panathinaikos BC AKTOR.