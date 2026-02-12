Μαυροδόντης: «Στην EuroLeague θέλουν Final Four στο νέο ΣΕΦ»
Στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι θα γίνουν εντατικές προετοιμασίες για το νέο ΣΕΦ, με την EuroLeague να κοιτάζει διακρητικά τις εξελίξεις για δικούς της λόγους. Αυτούς τους λόγους ανέλυσαν στο Gazz Floor by Novibet οι δημοσιογράφοι του Gazzetta.
Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης παρέθεσε το ρεπορτάζ του και τόνισε ότι οι άνθρωποι της Euroleague κοιτάζουν την υπόθεση του ΣΕΦ και τις εργασίες που θα ξεκινήσει δυναμικά ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, με στόχο στο μέλλον να διοργανώσουν ένα Final Four στον Πειραιά!
Το σχετικό απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet στο 1:30:20...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.