Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης παρέθεσε το ρεπορτάζ του από την EuroLeague στο Gazz Floor by Novibet και εξήγησε ότι στο μέλλον οι διοργανωτές θα ήθελαν ένα Final Four στο νέο ΣΕΦ.

Στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι θα γίνουν εντατικές προετοιμασίες για το νέο ΣΕΦ, με την EuroLeague να κοιτάζει διακρητικά τις εξελίξεις για δικούς της λόγους. Αυτούς τους λόγους ανέλυσαν στο Gazz Floor by Novibet οι δημοσιογράφοι του Gazzetta.

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης παρέθεσε το ρεπορτάζ του και τόνισε ότι οι άνθρωποι της Euroleague κοιτάζουν την υπόθεση του ΣΕΦ και τις εργασίες που θα ξεκινήσει δυναμικά ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, με στόχο στο μέλλον να διοργανώσουν ένα Final Four στον Πειραιά!