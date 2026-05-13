Λαρεvτζάκης για Final Four: «Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε χάσει με κάθε τρόπο, υπάρχει παραπάνω εμπειρία»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα του Κολοσσού με 117-76, με τον Γιαννούλη Λαρεvτζάκης στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο Final Four της Αθήνα.

Μίλησε για τον βαθμό ετοιμότητας, που βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι», ενώ τόνισε πως τα προηγούμενα χρόνια έχουν χάσει με κάθε τρόπο και υπάρχει παραπάνω εμπειρία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαννούλης Λαρεvτζάκης:

Για το ότι όλοι ήταν σε αποστολή στο πρώτο ημίχρονο και πρέπει να είναι έτσι και στο Final Four: «Έτσι ακριβώς. Ήμασταν συγκεντρωμένοι».

Για τα καινούργια «γούρικα» παπούτσια του: «Θα δείξει. Σίγουρα θα τα ξαναφορέσω γιατί τα έβαλα. Είναι ροζ».

Για το πόσο έτοιμος είναι ο Ολυμπιακός για το Final Four: «Είμαστε 100% έτοιμοι. Έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλαμε, που ήταν ο στόχος από την αρχή της χρονιάς. Θα παίξουμε με την Φενέρ που είναι πολύ καλή ομάδα. Δύσκολος αντίπαλος αλλά θα είμαστε όπως πρέπει με την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να αλλάξουν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές: «Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε χάσει με κάθε τρόπο. Υπάρχει ένα κλικ εμπειρίας παραπάνω. Είμαστε έτοιμοι, όλοι έχουν ψυχολογία, η ομάδα είναι πλήρης».

Για το αν τους ανησυχεί το ότι έχουν χάσει με κάθε τρόπο: «Δεν υπάρχει φαβορί από τις τέσσερις ομάδες. Όσες ομάδες είναι εκεί έχουν ταλέντο και ποιότητα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, γιατί εκεί πραγματικά είναι τα παιχνίδια που είχαμε στοχεύσει από την αρχή. Ό,τι έγινε στο παρελθόν μένει εκεί».

Για τη Φενέρμπαχτσε «Πολύ δύσκολος αντίπαλος. Καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Είμαστε γεμάτη ομάδα, με καλή δουλειά όλο τον χρόνο. Το πιο σημαντικό η καλή απόδοση και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Να παίξουμε την άμυνα που παίζουμε όλο τον χρόνο και να βρούμε κίνηση και ρυθμό στην επίθεση».