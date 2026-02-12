Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και o επόμενος αντίπαλος στη EuroLeague
Η regular season στην EuroLeague διακόπτεται την επόμενη εβδομάδα λόγω της διεξαγωγής της τελικής φάσης των Κυπέλλων και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8, που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (17/02, 20:00).
Στη συνέχεια, το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague στέλνει τον Ολυμπιακό στη Zalgirio Arena για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (25/02, 20:00).
Στον αγώνα του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επικρατήσει με 95-78. Η Ζάλγκιρις φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στη λιθουανική λίγκα (LKL), με απολογισμό 16 νίκες σε 17 αγώνες.
