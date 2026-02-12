Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ και στη συνέχεια το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Η regular season στην EuroLeague διακόπτεται την επόμενη εβδομάδα λόγω της διεξαγωγής της τελικής φάσης των Κυπέλλων και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8, που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (17/02, 20:00).

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague στέλνει τον Ολυμπιακό στη Zalgirio Arena για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (25/02, 20:00).

Στον αγώνα του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επικρατήσει με 95-78. Η Ζάλγκιρις φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στη λιθουανική λίγκα (LKL), με απολογισμό 16 νίκες σε 17 αγώνες.