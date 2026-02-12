Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ως το φινάλε της regular season

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 92-86.
Η κανονική περίοδος διακόπτεται την επόμενη εβδομάδα λόγω της διεξαγωγής της τελικής φάσης των Κυπέλλων, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 (17/02, 20:00).
Ακολούθως, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δοκιμάζεται στη Zalgirio Arena απέναντι στη Ζάλγκιρις (25/02, 20:00), πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
- 29η αγωνιστική (25/02, 20:00): Ζάλγκιρις Κάουνας-Ολυμπιακός
- 30ή αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (10/03, 21:45): Παρί-Ολυμπιακός
- 32η αγωνιστική (12/03, 20:00): Μονακό-Ολυμπιακός
- 14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)
- 33η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 34η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
