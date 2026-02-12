Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ως το φινάλε της regular season

O Ολυμπιακός ολοκληρώνει το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου στο Κάουνας, απέναντι στη Ζάλγκιρις (25/02, 20:00). Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regular season.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 92-86.

Η κανονική περίοδος διακόπτεται την επόμενη εβδομάδα λόγω της διεξαγωγής της τελικής φάσης των Κυπέλλων, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 (17/02, 20:00).

Ακολούθως, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δοκιμάζεται στη Zalgirio Arena απέναντι στη Ζάλγκιρις (25/02, 20:00), πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού