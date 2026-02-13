Έκκληση Παπανικολάου μέσω του Gazzetta να επιστρέψει ο Σφακιανάκης στις πίστες

Απολαυστικός Κώστας Παπανικολάου έδωσε ρεσιτάλ στα backstage των Gazzetta Awards, έφτιαξε νυχτερινό σχήμα και έκανε έκκληση στον Νότη Σφακιανάκη να επιστρέψει στις πίστες.

Ρεσιτάλ έδωσε ο Κώστας Παπανικολάου, που βρέθηκε backstage στα Gazzetta Awards 2025! Η συζήτηση φυσικά δεν έμεινε μόνο στα βραβεία, λόγος έγινε για την επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη στις πίστες, ενώ αποκάλυψε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι θα ντυθεί στο καρναβάλι. Ακόμη μίλησε και για τον Πρίντεζη, που θα τον περίμενε στη Σύρο.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έδωσε το «παρών» για να παραλάβει το βραβείο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναδείχθηκε αθλητής της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην περάσει από το backstage, όπου έδωσε ατάκες για συζήτηση...

Η κουβέντα πέρασε και στο viral «φερτό», που είναι υποψήφιο για τη Eurovision. Βραβεία χωρίς ερωτήσεις δεν γίνονται, και όταν ρωτήθηκε για τον αγαπημένο του τραγουδιστή, ο Παπανικολάου αποκάλυψε ότι πρόκειται για τον Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απουσιάζει από τις πίστες και πολλοί περιμένουν την επιστροφή του... σε αυτό το fun club ανήκει και ο αρχηγός των Πειραιωτών! Μάλιστα, το 2013 είχε γιορτάσει την κατάκτηση της Euroleague στο μαγαζί που εμφανιζόταν.

Μιας και είπαμε για πίστες και μπουζούκια, τον ρωτήσαμε και ποιο σχήμα θα έφτιαχνε! Με τον επιλέγει ίδιο να Καζαντίδη- Διονυσίου, ενώ το σχήμα θα ολοκληρωνόταν με την Lady Άντζελα Δημητρίου!