Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή (14/2, 16:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή (14/2, 16:00, LIVE από το Gazzetta) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αποστολή των Πειραιωτών αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη χωρίς τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ.

Ο Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και έχει ενόχληση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, ενώ ο Γουόκαπ έμεινε εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης. Από εκεί και πέρα, ο Φρανκ Νιλίκινα θα ακολουθήσει την αποστολή, αλλά η συμμετοχή του θα αποφασιστεί ανήμερα του αγώνα.

Ο Γάλλος γκαρντ είναι εκτός οκτάδας του ελληνικού πρωταθλήματος και στον Ολυμπιακό δεν έχουν αποφασίσει αν θα τον δηλώσουν ή όχι. Εκτός οκτάδας είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη οι Νιλίκινα, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς και Φουρνιέ.

Το Ιβανώφειο θα είναι κατάμεστο αφού ο «Γηραιός» έχει ήδη ανακοινώσει sold out.

