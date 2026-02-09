Το κλειστό της Νέας Αλικαρνασού ανενώθηκε ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί 17-21/2.

Το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προ των πυλών και το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού έβαλε τα... καλά του για να υποδεχθεί τις ομάδες.

Στο πανέμορφο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, στην οποία θα κριθεί και ο πρώτος τίτλος του 2026.

Η ΕΟΚ με ανάρτησή της ανακοίνωσε το τέλος των εργασιών, παρουσιάζοντας παράλληλα φωτογραφίες με το παρκέ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού.

Η ανάρτηση της ΕΟΚ για το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού: