Χολμς: «Πρέπει να μάθω πώς σφυρίζουν οι διαιτητές, αν το κάνω αυτό θα είμαι καλά»

Για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε και για τη θέση της στη βαθμολογία, μίλησε ο Ρισόν Χολμς στις δηλώσεις του στη Media Day.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ρισόν Χολμς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, στάθηκε στις δυσκολίες του παιχνιδιού, ενώ επίσης σχολίασε πως αποδίδει καλύτερα όταν αγωνίζεται κόντρα σε κορυφαίες ομάδες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρισόν Χολμς:

«Θα είναι δύσκολο ματς, είναι στην πρώτη θέση για κάποιο λόγο. Έρχομαι και προσπαθώ να κερδίσω, να παίξω σκληρά, να έχω την σωστή συμπεριφορά».

Για την απώλεια της μητέρας του Αταμάν: «Νιώθουμε άσχημα για τον προπονητή και την οικογένειά του για την τραγωδία που αντιμετώπισαν. Οι καρδιές μας είναι μαζί του. Θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ενώ την ίδια ώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για το ότι παίζει καλύτερα κόντρα στις κορυφαίες ομάδες: «Παίζω σκληρά σε κάθε ματς. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και μακάρι να πάρουμε τη νίκη».

Για τι πρέπει να βελτιώσει: «Πρέπει να μάθω πώς σφυρίζουν οι διαιτητές. Δεν είναι το ίδιο κάθε φορά, δεν είναι οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα ματς. Πρέπει να το μάθω αυτό και να προσαρμόζομαι σε κάθε ματς. Αν το κάνω αυτό θα είμαι καλά».