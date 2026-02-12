Άταμαν: «Ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος»

Στον Κέντρικ Ναν και στην ετοιμότητα του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, στάθηκε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του στη Media Day.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του ο Έργκιν Άταμαν στάθηκε στον Κέντρικ Ναν, ενώ ευχαρίστησε όλους του συλλόγους για τα συλλυπητήρια που του έστειλαν για τον θάνατο της μητέρας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Αρχικά ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια όλους τους συλλόγους για τα μηνύματα που μου έστειλαν ήταν μία δύσκολη στιγμή για μένα, αλλά φυσικά τώρα είναι η ώρα να συγκεντρωθούμε. Αυτές τι δύο μέρες δουλέψαμε πολύ καλά έχουμε πολύ καλό Σταφ και ξέρω πως έγινε πολύ καλή δουλειά. Θα είναι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο παιχνίδι, , ακόμα και αν τους κερδίσαμε στον πρώτο γύρο στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι τώρα είναι η καλύτερη ομάδα. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά στην καταπληκτική μας ατμόσφαιρα που θα κάνουν οι οπαδοί μας είμαι σίγουρος πως οι παίκτες μου θα βρουν τον τρόπο να κερδίσουν το παιχνίδι.

Είμαστε επαγγελματίες, φυσικά είμαι κουρασμένος αλλά σήμερα θα ξεκουραστώ και αύριο θα είμαι συγκεντρωμένος για να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Είμαστε καλή ομάδα, έχουμε μεγάλο ρόστερ, κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαμε προβλήματα τραυματισμού 3-4 εβδομάδες παίξαμε χωρίς σέντερ. Χάσαμε τρία παιχνίδια στη σειρά από ομάδες που δεν είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία, αλλά παίζαμε χωρίς τον Ναν. Ο παίκτης που είναι καλύτερος σκόρερ και MVP είναι πολύ σημαντικός στο σύστημα. Αύριο θα είμαστε στο 100% και θα παλέψουμε για να νικήσουμε κόντρα σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Φενέρμπαχτσε.

Ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος. Έχει χάσει παιχνίδια, αλλά είναι έμπειρος και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει 25-30 λεπτά.

Τώρα σκέφτομαι το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή, αύριο έχουμε μεγάλο παιχνίδι, αν κερδίσουμε, θα βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία και είμαι συγκεντρωμένος μόνος στο παιχνίδι.

Στα τρία χρόνια που δουλεύω εδώ παίρνω αγάπη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Τώρα παλεύουμε για να τον κρατήσουμε σε υψηλή θέση στη EuroLeague».