Έριξε το «καρφί» του ο Μπιμπέροβιτς: «Για όποιον καταλαβαίνει το μπάσκετ, δεν ήταν MVP του F4 ο Χέιζ-Ντέιβις!»

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έριξε την... μπηχτή του για την ανάδειξη του Χέιζ - Ντέιβις ως MVP του Final Four του 2025.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε την μπάνκα στον αέρα, φέρνοντας στον Παναθηναϊκό τον Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις. Ο MVP του Final Four του 2025 είναι πλέον παίκτης των πράσινων, όντας ακόμα ένα όπλο στα χέρια του Αταμάν. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, οι πράσινοι πάλεψαν για την απόκτηση του και άφησαν πίσω τους τη Φενέρ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πάντως ο πρώην συμπαίκτης του Ντέιβις στη Φενέρ, ο Μπιμπέροβιτς έχει άλλη άποψη σχετικά με εκείνον που θα έπρεπε να αναδειχθεί MVP του Final Four και την κατέθεσε στη δημοσιογράφο Ντενίζ Ακσόι.

«Για όποιον καταλαβαίνει πραγματικά το μπάσκετ, ο MVP του Final Four δεν ήταν ο Χέις-Ντέιβις, αλλά ο Ντέβον Χολ. Δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε», ανέφερε.

Για την ιστορία στον ημιτελικό ο Χολ είχε 18 πόντους, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις τελείωσε με 7 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Στον τελικό ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 23 πόντους με 9 ριμπάουντ και ο Χολ μέτρησε 13 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.