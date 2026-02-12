Το budget του Παναθηναϊκού έχει εκτοξευτεί μετά την απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις και είναι το κορυφαίο στη Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε τη μπάνκα στον αέρα, κάνοντας all in με στόχο να σηκώσει ο Παναθηναϊκός τη Euroleague μέσα στο ΟΑΚΑ. Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ο MVP του Final Four του 2025 θα φορά τη φανέλα των πράσινων, προσθέτοντας άλλη μια σπουδαία λύση στα χέρια του Άταμαν. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλευε για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις και κατάφερε να αφήσει πίσωι του την Χάποελ, όσο και την πρώην ομάδα του, τη Φενέρ.

Το budget του τριφυλλιού μετά την απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις έχει πάει στα ύψη και είναι το μεγαλύτερο στη Euroleague. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν με τα 4.5 εκατ. ευρώ που καρπώνεται. Ακολουθεί ο Κώστας Σλούκας που βρίσκεται στο 2.8.

Πίσω τους o Mατίας Λεσόρ που βάζει στον τραπεζικό του λογαριασμό 2.7 εκατομμύρια, ενώ την πεντάδα κλείνει ο Χολμς με 2.350.000 και ο Χουάντσο με 2.200.000! Το τελευταίο απόκτημα του τριφυλλιού, ο Χέιζ-Ντέιβις φτάνει περίπου τα 1.68 εκατομμύρια δολάρια για την φετινή σεζόν. Την επόμενη και την μεθεπόμενη σεζόν θα πάρει 3.36 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4 εκατ. δολάρια.

Μετά την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ το budget των πράσινων έφτασε στα 27.56 εκατ. ευρώ σε μια σεζόν που το τριφύλλι έχει βάλει στόχο την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης, στο Final Four που γίνεται στο Τelekom Center Athens.

Το budget του Παναθηναϊκού