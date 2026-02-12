Παναθηναϊκός: Το υψηλότερο στην Ευρώπη, αυτό είναι το μπάτζετ με την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις

Νίκος Καρφής
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Το budget του Παναθηναϊκού έχει εκτοξευτεί μετά την απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις και είναι το κορυφαίο στη Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε τη μπάνκα στον αέρα, κάνοντας all in με στόχο να σηκώσει ο Παναθηναϊκός τη Euroleague μέσα στο ΟΑΚΑ. Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ο MVP του Final Four του 2025 θα φορά τη φανέλα των πράσινων, προσθέτοντας άλλη μια σπουδαία λύση στα χέρια του Άταμαν. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλευε για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις και κατάφερε να αφήσει πίσωι του την Χάποελ, όσο και την πρώην ομάδα του, τη Φενέρ.

Το budget του τριφυλλιού μετά την απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις έχει πάει στα ύψη και είναι το μεγαλύτερο στη Euroleague. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν με τα 4.5 εκατ. ευρώ που καρπώνεται. Ακολουθεί ο Κώστας Σλούκας που βρίσκεται στο 2.8.

Πίσω τους o Mατίας Λεσόρ που βάζει στον τραπεζικό του λογαριασμό 2.7 εκατομμύρια, ενώ την πεντάδα κλείνει ο Χολμς με 2.350.000 και ο Χουάντσο με 2.200.000! Το τελευταίο απόκτημα του τριφυλλιού, ο Χέιζ-Ντέιβις φτάνει περίπου τα 1.68 εκατομμύρια δολάρια για την φετινή σεζόν. Την επόμενη και την μεθεπόμενη σεζόν θα πάρει 3.36 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4 εκατ. δολάρια.

 

Μετά την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ το budget των πράσινων έφτασε στα 27.56 εκατ. ευρώ σε μια σεζόν που το τριφύλλι έχει βάλει στόχο την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης, στο Final Four που γίνεται στο Τelekom Center Athens.

Το budget του Παναθηναϊκού

ΘέσηΟνοματεπώνυμοAμοιβή (σε ευρώ)
Point GuardΤι Τζέι Σορτς2.100.000
Κέντρικ Ναν4.500.000
Κώστας Σλούκας2.800.000
Shooting GuardΤζέριαν Γκραντ1.400.000
Βασίλης Τολιόπουλος500.000
Μάριους Γκριγκόνις1.100.000
Small ForwardΝίκος Ρογκαβόπουλος700.000
Τσέντι Όσμαν1.700.000
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης450.000
Power ForwardΝτίνος Μήτογλου900.000
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ2.200.000
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ300.000
Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις1.680.000 (2.000.000 δολάρια)
CenterΟμέρ Γιούρτσεβεν1.300.000
Ματίας Λεσόρτ2.700.000
Ρισόν Χολμς2.350.000
Κένεθ Φαρίντ880.000
@Photo credits: INTIME
     

