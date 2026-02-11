Ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να απαντήσει με τον δικό του... τρόπο στα όσα ισχυρίστηκε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναφορικά με το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο διάσημος ατζένης που εκπροσωπούσε τον Γάλλο σέντερ μιλώντας στην εκπομπή «Indirektno» στάθηκε στον λόγο για τον οποίο «έλυσε» της συνεργασία του με τον Ματίας Λεσόρ.

Συγκεκριμένα γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε την εποχή που είχε πάρει μεταγραφή στην Παρτίζαν. Στάθηκε στα όσα του είχε πει ο Λεσόρ και ισχυρίστηκε ότι είχε αλλάξει την αρχική του απόφαση και αντί για την Παρτίζαν ήθελε τελικά τον Ερυθρό Αστέρα:

«Χθες που μιλούσαμε ήμουν σε μεγάλο καβγά με τη μητέρα μου και σου είπα Παρτιζάν, ενώ εννοούσα Ερυθρό Αστέρα”. Του απάντησα: “Ξέρεις τι, Ματίας; Αν τώρα σε πάω στον Ερυθρό Αστέρα, θα είμαι εχθρός για πάντα. Ο κόσμος θα πιστέψει ότι πήρα το συμβόλαιο της Παρτιζάν για να εξασφαλίσω καλύτερους όρους αλλού”» ήταν τα λογια του Ραζνάτοβιτς στην εκπομπή.

Ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να του... απαντήσει και με σχετική ανάρτηση στο Instagram μέσω story, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου χθες βράδυ και δεν μπερδεύτηκα με το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ».

Δείτε το σχετικό του story