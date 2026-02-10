Σλούκας στα Gazzetta Awards 2025: «Είμαστε σε κακό φεγγάρι, αλλά μέσα σε όλους τους στόχους, βασικό να είναι η ομάδα στα playoffs»

Ο Κώστας Σλούκας μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta στο περιθώριο των Gazzetta Awards 2025 αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο «κακό φεγγάρι» που διανύει ο Παναθηναϊκός.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βράβευσε στο περιθώριο των Gazzetta Awards 2025 τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως καλύτερο προπονητή της χρονιάς, ενώ παρέλαβε και βραβείο ως μέλος της Εθνικής ομάδας για την κατάκτηση του χάλκινού μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας.

Μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta απάντησε σε ερώτηση για το πρόσωπο που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο διάστημα και το τι μπορεί να φταίει που δεν αποδίδει βάσει της ποιότητας του ρόστερ: «Αυτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Όλες οι ομάδες κάνουν σκαμπανεβάσματα. Είμαστε σ' ένα κακό φεγγάρι αυτήν την στιγμή. Η ομάδα δεν παίζει καλά, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά» είπε αρχικά ο Κώστας Σλούκας και συνέχισε:

«Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους, είμαστε μέσα στον βασικό στόχο που είναι να περάσουμε στα playoffs. Τώρα είτε πάρεις πλεονέκτημα έδρας, είτε δεν πάρεις πλεονέκτημα έδρας, δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλά break. Το θέμα είναι να βρεθεί η ομάδα στα playoffs και να είναι έτοιμη όταν πρέπει. Δεν ανησυχώ τόσο πολύ όσο εσείς οι δημοσιογράφοι που είναι και η δουλειά σας».

Αναφορικά με το Κύπελλο Ελλάδας και αν θα επηρεάσει ψυχολογικά την ομάδα σε περίπτωση μη κατάκτησης, ανέφερε: «Όχι ψυχολογικής. Δεν με ενδιαφέρει το ψυχολογικό. Θα ανησυχήσω γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει για να πάρει όλα τα τρόπαια. Είναι την άλλη εβδομάδα ο πρώτος βασικός στόχος και θα είμαστε έτοιμοι για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο».

Όσο για το πώς απαντάει στην αμφισβήτηση και στην κριτική; «Να πω την αλήθεια δεν πολυασχολούμαι. Γενικότερα με ενδιαφέρει η γνωμή των κοντινών μου ανθρώπων, των φίλων μου και της οικογένειάς μου. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψή του αλλά δεν επηρεάζομαι».