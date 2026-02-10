EuroLeague: Απολογήθηκε γα τα τεχνικά ζητήματα στην προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four
Η διαδικασία προπώλησης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας ξεκίνησε σήμερα (10/2), ωστόσο αρκετά τεχνικά προβλήματα εμπόδισαν τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Όσοι είχαν παρακολουθήσει κάποιο από τα προηγούμενα τρία Final Four περίμεναν υπομονετικά, πιστεύοντας ότι θα είχαν προτεραιότητα.
Ωστόσο, πολλοί δεν κατάφεραν να αγοράσουν εισιτήριο και κάποιοι έλαβαν ακόμη και κωδικό που τελικά δεν λειτουργούσε. Η EuroLeague, μέσω ανακοίνωσης, διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα ανοίξει νέο «παράθυρο» για όσους επηρεάστηκαν.
H ανακοίνωση της Euroleague Basketball
«Η EuroLeague Basketball ενημερώνει ότι εξετάζει τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη σημερινή προπώληση εν όψει του Final Four 2026 και εμπόδισαν ορισμένους οπαδούς να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Ένα νέο ειδικό παράθυρο θα ανοίξει σύντομα για όσους επηρεάστηκαν. Άπαντες θα ενημερωθούν απευθείας, με περισσότερες λεπτομέρειες. Η EuroLeague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαιώνει ότι αυτό το νέο ειδικό παράθυρο θα εξασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όσους οπαδούς πληρούν τις προϋποθέσεις».
