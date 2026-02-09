Ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον άλλοτε προπονητή του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Δύο «θρύλοι» που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης, συναντήθηκαν ξανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό λίγο πριν την έναρξη της λαμπερής εκδήλωσης και τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα.

Σίγουρα μια αγκαλιά που ξυπνάει πολλές... πράσινες αναμνήσεις.