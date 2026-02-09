Σλούκας για Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «O πρώτος προπονητής που με πίστεψε, μπασκετικός πατέρας μου»

Ο Κώστας Σλούκας έσταξε... μέλι για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Τα Gazzetta Awards by Novibet έχουν γίνει θεσμός και πλέον κλείνουν 11 χρόνια ζωής. Σε μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής, μεταξύ αυτών που μπήκαν στο Hall Of Fame ήταν και ο τεράστιος Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζοτς πήρε το βραβείο του από τον Κώστα Σλούκα με τον οποίο σήκωσαν Euroleague στη Φενέρ. Ο Σλούκι Λουκ πήρε το μικρόφωνο και αποθέωσε τον σέρβο προπονητή, τονίζοντας πως ήταν ο πρώτος προπονητής που τον πίστεψε.

«Είναι ο κορυφαίος προπονητής που υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι ο πρώτος προπονητής που με πίστεψε. Τον θεωρώ μπασκετικό μου πατέρα. Μου έδειξε οδηγίες, όχι μόνο μέσα στο παιχνίδι αλλά και στην ίδια την ζωή», ήταν τα λόγια του.