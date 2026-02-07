Μόντε Μόρις: Προπονείται στο ΣΕΦ και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του!
Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος του περασμένου μήνα για τον Ολυμπιακό, καθώς τραυματίστηκε στον αστράγαλο και χρειάστηκε να μείνει στα πιτς για λίγες εβδομάδες.
Παρόλα αυτά, η επιστροφή του Αμερικανού στη δράση δεν αργεί, με τον ίδιο να δείχνει πολύ καλή κατάσταση.
Ο Μόντε Μόρις ανέβασε ένα στόρι στο intstagram, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να τρέχει στο παρκέ και να κάνει ατομική προπόνηση.
Έτσι, το εν λόγω στόρι, μαζί και με τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δείχνουν πως η επιστροφή του στη δράση είναι θέμα ημερών, με τον κύριο στόχω του Ολυμπιακού να είναι η παρουσία του Μόρις στα παιχνίδια του Κυπέλλου.\
Η ατομική προπόνηση του Μόντε Μόρις:
Ατομική προπόνηση για τον Μόντε Μόρις στο ΣΕΦ.#olympiacosbc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 7, 2026
📹 ig: biggametae pic.twitter.com/YMyt38fnrl
