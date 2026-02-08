Ο Τόμας Γουόκαπ, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο Gazz Floor by Novibet, στάθηκε στην αποθέωση του κόσμου στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε την Παρασκευή στο Gazz Floor by Novibet, όπου μίλησε για αρκετά πράγματα.

Φυσικά ο Τόμας Γουόκαπ τόνισε πως σημασία δεν έχει ο Ολυμπιακός να είναι η καλύτερη ομάδα στην κανονική περίοδο, γιατί αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά το τρόπαιο δεν έχει καταλήξει στον Πειραιά.

Παράλληλα όμως, στάθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα και την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, εξηγώντας στο Gazz Floor by Novibet πως την άξιζε και με το παραπάνω.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Τόμας Γουόκαπ και η αναφορά στον Μπαρτζώκα στο παρακάτω βίντεο:

«Την άξιζε την αποθέωση ο κόουτς Μπαρτζώκας. Εκείνος υπερασπίστηκε το σύλλογο την Τρίτη και οι φίλαθλοι το εκτίμησαν, αλλά όχι μόνο αυτό. Φυσικά και το εκτίμησαν αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για την ομάδα και το μπάσκετ που παίζει, τις ομάδες που χτίζει. Όλα αυτά αξίζουν την εκτίμηση και την αποθέωση αυτή. Έδειξαν λοιπόν την εκτίμησή τους και πραγματικά το άξιζε».