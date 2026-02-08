Η Μπανταλόνα έκανε την έκπληξη και έριξε στο καναβάτσο την Βαλένθια (90-87).

H Μπανταλόνα έκανε την έκπληξη και επικράτησε της Βαλένθια με 90-87 για τη 19η αγωνιστική της Liga ACB.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπανταλόνα ανέβηκε στο 11-8, ενώ η Βαλένθια υποχώρησε στο 14-5.

Το ματς ήταν κλειστό στην μεγα΄ύτερή του διάρκεια, με την Μπανταλόνα να είναι ψύχραιμη στις βολές στο φινάλε και να παίρνει τη νίκη με 90-87, κάνοντας την έκπληξη.

Κορυφαίοι για την Μπανταλόνα ο Κάμερον Χαντ με 16 πόντους και ο Ρίκι Ρούμπιο, που πρόσθεσε 15 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Ρούζιτς ξεχώρισε με νταμπλ-νταμπλ (11 πόντοι, 11 ριμπάουντ).

Ο Ρίβερς με 14 και ο Τέιλορ με 12 δεν ήταν αρκετοί για την Βαλένθια.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 47-45, 72-67, 90-87

