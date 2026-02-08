Μπανταλόνα - Βαλένθια 90-87: Έκαναν την έκπληξη οι Καταλανοί
H Μπανταλόνα έκανε την έκπληξη και επικράτησε της Βαλένθια με 90-87 για τη 19η αγωνιστική της Liga ACB.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπανταλόνα ανέβηκε στο 11-8, ενώ η Βαλένθια υποχώρησε στο 14-5.
Το ματς ήταν κλειστό στην μεγα΄ύτερή του διάρκεια, με την Μπανταλόνα να είναι ψύχραιμη στις βολές στο φινάλε και να παίρνει τη νίκη με 90-87, κάνοντας την έκπληξη.
Κορυφαίοι για την Μπανταλόνα ο Κάμερον Χαντ με 16 πόντους και ο Ρίκι Ρούμπιο, που πρόσθεσε 15 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Ρούζιτς ξεχώρισε με νταμπλ-νταμπλ (11 πόντοι, 11 ριμπάουντ).
Ο Ρίβερς με 14 και ο Τέιλορ με 12 δεν ήταν αρκετοί για την Βαλένθια.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 47-45, 72-67, 90-87
