Ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, πανηγύρισε τη νίκη και το «διπλό» του Παναθηναϊκού μέσα στο «Καραϊσκάκης».

Ο Παναθηναϊκός πήρε το «διπλό» από τον Ολυμπιακό και έφυγε με το 0-1 από το «Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ματίας Λεσόρ πανηγύρισε τη νίκη των «πρασίνων» μέσα στο φαληρικό στάδιο, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του προς τον σύλλογο που βρίσκεται.

Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης των δύο αιωνίων ανέβασε story την ανάρτηση της επίσημης σελίδας του Παναθηναϊκού που φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, μαζί με τον Ταμπόρδα και τον Τεττέη να πανηγυρίζουν.