Βεζένκοβ: «Όταν κερδίζεις όλοι είναι χαρούμενοι»

Στη σημασία της νίκης επί της Βίρτους στάθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague, μετά την ήττα από την Ντουμπάι και επικράτησε της Βίρτους με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης με 20 πόντους, έχοντας ακόμη 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο και στις δηλώσεις του στάθηκε στη σημασία της νίκης και στο διαφορετικό πρόσωπο που έδειξε η ομάδα του μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Είχαμε κακή απόδοση κόντρα στην Ντουμπάι. Έπρεπε να επιστρέψουμε στις νίκες. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε. Κάθε ματς στην Ευρωλίγκα είναι σημαντικό, δεν υπάρχουν κακές ομάδες. Κάθε εβδομάδα πρέπει να δίνουμε το 100%. Είμαι χαρούμενος που παίξαμε τόσο όμορφα, που τα δώσαμε όλα στην άμυνα. Είναι καλή εμφάνιση και μας προδιαθέτει για το μέλλον.

Όταν κερδίζεις όλοι είναι χαρούμενοι, ο κόσμος, οι παίκτες. Πριν από δύο εβδομάδες το πιο δύσκολο ήταν να βρει ο καθένας τον ρόλο του. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον εγωισμό μας για καλό. Βρήκαμε την χημεία μας και συνεχίζουμε να δουλεύουμε για αυτό. Οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση».