Ο Ολυμπιακός στρέφεται πλέον στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regular season.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του την επόμενη εβδομάδα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (12/02, 21:15), στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της regular season.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκληρώνει το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου στο Κάουνας, απέναντι στη Ζάλγκιρις (25/02, 20:00).

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού