Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του την επόμενη εβδομάδα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.
Οι Πειραιώτες υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (12/02, 21:15), στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της regular season.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκληρώνει το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου στο Κάουνας, απέναντι στη Ζάλγκιρις (25/02, 20:00).
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
- 28η αγωνιστική (12/02, 21:15): Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
- 29η αγωνιστική (25/02, 20:00): Ζάλγκιρις Κάουνας-Ολυμπιακός
- 30ή αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (10/03, 21:45): Παρί-Ολυμπιακός
- 32η αγωνιστική (12/03, 20:00): Μονακό-Ολυμπιακός
- 14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)
- 33η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 34η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.