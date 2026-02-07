Τάισον Γουόρντ: Σκόραρε και φίλησε το σήμα του Ολυμπιακού στη βάση της μπασκέτας!
Ο Τάισον Γουόρντ μπορεί να είναι μόλις μισή σεζόν στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, όμως έχει ήδη δεθεί με τον σύλλογο, δείχνοντάς το με κάθε πιθανή ευκαιρία.
Μετά από μεγάλες φάσεις, είτε σε άμυνα, είτε σε επίθεση, ο Τάισον Γουόρντ πανηγυρίζει με την ψυχή του, βάζοντας και τον κόσμο στην εξίσωση. Αυτή τη φορά πάντως, πανηγύρισε με έναν τρόπο αλλιώτικο από τις άλλες φορές.
Ο Τάισον Γουόρντ άφησε τη μπάλα στο καλάθι της Βίρτους και στη συνέχεια έπεσε πάνω στη βάση της μπασκέτας, με τον ίδιο να φιλά το σήμα του Ολυμπιακού.
Το φιλί του Τάισον Γουόρντ στο σήμα του Ολυμπιακού:
