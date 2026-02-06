Ο Τζέριαν Γκραντ μπορεί να έδειξε πως πονάει στιγμιαία στον αντίχειρα, όμως η εικόνα του δεν ανησυχεί.

Αποστολή στο Βελιγράδι: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τη νίκη επί της Ρεάλ, καθώς στο Βελιγράδι παραδόθηκε άνευ όρων στην Παρτίζαν γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62. Η προσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ και η δραματική νίκη στο τέλος με το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ δεν βοήθησε τους «πράσινους» να συνεχίσουν από εκεί που είχαν σταματήσει.

Προς στιγμήν, επικράτησε μία ανησυχία γύρω από τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ στον αριστερό αντίχειρα μετά από ένα μαρκάρισμα στον Τζεκίρι. Ο αντίχειράς του ήταν ήδη χτυπημένος και μετά από την επαφή με την μπάλα σε εκείνη τη φάση πόνεσε στιγμιαία.

Η εικόνα του δεν δείχνει κάτι το σοβαρό, ωστόσο θα περάσει από τις τυπικές εξετάσεις στην Αθήνα με την ελπίδα να επιβεβαιωθεί η λήξη συναγερμού γύρω από την κατάστασή του.