Παναθηναϊκός: Λήξη «συναγερμού» για Γκραντ - Δεν εμπνέει ανησυχία η εικόνα του
Αποστολή στο Βελιγράδι: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τη νίκη επί της Ρεάλ, καθώς στο Βελιγράδι παραδόθηκε άνευ όρων στην Παρτίζαν γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62. Η προσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ και η δραματική νίκη στο τέλος με το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ δεν βοήθησε τους «πράσινους» να συνεχίσουν από εκεί που είχαν σταματήσει.
Προς στιγμήν, επικράτησε μία ανησυχία γύρω από τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ στον αριστερό αντίχειρα μετά από ένα μαρκάρισμα στον Τζεκίρι. Ο αντίχειράς του ήταν ήδη χτυπημένος και μετά από την επαφή με την μπάλα σε εκείνη τη φάση πόνεσε στιγμιαία.
Η εικόνα του δεν δείχνει κάτι το σοβαρό, ωστόσο θα περάσει από τις τυπικές εξετάσεις στην Αθήνα με την ελπίδα να επιβεβαιωθεί η λήξη συναγερμού γύρω από την κατάστασή του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.