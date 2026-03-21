Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Μάχη» για την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Γυναικών

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» για τα play offs της Α1 Γυναικών με τις «πράσινες» να προηγούνται με 3-0 στη σειρά.

Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό για τα play offs της Α1 Γυναικών με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ (21/03).

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ προηγείται με 3-0 στη σειρά και φιλοδοξεί να πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Στο 3-0 βρίσκεται και ο Αθηναϊκός κόντρα στον Παναθλητικό, ο οποίος θα επιδιώξει και αυτός την τέταρτη νίκη για την πρόκριση στους τελικούς.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με το ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας (13:30) αλλά και το Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας για τα play-out (17:30).

Το πρόγραμμα

13:30 ΠΑΣ Γιάννινα - Πρωτέας Βούλας

14:00 Παναθλητικός - Αθηναϊκός

17:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

17:30 Ανόρθωση Βόλου - Αμύντας