Η Βαλένθια πήρε μια τεράστια νίκη, καθώς επέστρεψε από την κόλαση του -16, πήγε στην παράταση και εκεί επικράτησε της Χάποελ με 99-104.

Η Χάποελ βρέθηκε ακόμη και στο +16, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο είδε το προβάδισμα να μηδενίζεται, με το παιχνίδι να πηγαίνει παράταση. Εκεί, η Βαλένθια ήταν ανώτερη και κάπως έτσι «καθάρισε» τη νίκη, ανεβαίνοντας στο 17-10. Στο 16-10 με παιχνίδι λιγότερο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Μοντέρο ήταν απίθανος με 29 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πρόσθεσε ο Ρίβερς και 17 ο Τόμπσον.

Ο Μπλέικνι με 23 πόντους, ο Μαντάρ με 20 και ο Μότλεϊ με 17 δεν ήταν αρκετοί για τη Χάποελ, η οποία έφτασε τις 4 σερί ήττες στην EuroLeague.