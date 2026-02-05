Χάποελ - Βαλένθια 99-104: Ανατροπάρα για τις Νυχτερίδες
Ματσάρα είχαμε στο Τελ Αβίβ, με την Βαλένθια να κάνει την ανατροπή και να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Χάποελ με 99-104.
Η Χάποελ βρέθηκε ακόμη και στο +16, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο είδε το προβάδισμα να μηδενίζεται, με το παιχνίδι να πηγαίνει παράταση. Εκεί, η Βαλένθια ήταν ανώτερη και κάπως έτσι «καθάρισε» τη νίκη, ανεβαίνοντας στο 17-10. Στο 16-10 με παιχνίδι λιγότερο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Ο Μοντέρο ήταν απίθανος με 29 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πρόσθεσε ο Ρίβερς και 17 ο Τόμπσον.
Ο Μπλέικνι με 23 πόντους, ο Μαντάρ με 20 και ο Μότλεϊ με 17 δεν ήταν αρκετοί για τη Χάποελ, η οποία έφτασε τις 4 σερί ήττες στην EuroLeague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.