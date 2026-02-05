Παναθηναϊκός: Για το 2/2 στη διαβολοβδομάδα κόντρα στην Παρτίζαν
Απαιτητική δοκιμασία για τους πράσινους σε μια καυτή έδρα της Euroleague. O Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν (21:30, Novasports Prime).
για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.
Στο 16-10 βρίσκονται στη βαθμολογία οι πράσινοι, ενώ οι Σέρβοι είναι χαμηλά στο 8-18 σε μια πολύ δύσκολη και απογοητευτική σεζόν για εκείνους.
Στο παιχνίδι αυτό, ο Εργκίν Αταμάν όπως αναμενόταν, δεν θα έχει στην διάθεσή του, τον Κέντρικ Ναν, όπως ο ίδιος προανήγγειλε χθες το βράδυ. Ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μαζί του συνολικά 14 παίκτες, καθώς στο Βελιγράδι θα ταξιδέψουν τόσο ο Μάριους Γκριγκόνις, όσο και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.
«Αν χάσουμε όλοι θα τρελαθούν», δήλωσε ο Χουάντσο ενόψει Παρτίζαν. Από την πλευρά του ο Αταμάν τόνισε πως είναι ένα σημαντικό ματς για την ομάδα του.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης (18:00, Novasports 4)
Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια (21:00, Novasports 2)
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30, Novasports Prime)
- Μπάγερν Μονάχου - Μονακό (21:30, Novasports 4)
- Παρί - Φενέρμπαχτσε (21:45, Novasports 6)
