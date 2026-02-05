O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν (21:30, Novasports Prime).

Απαιτητική δοκιμασία για τους πράσινους σε μια καυτή έδρα της Euroleague. O Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν (21:30, Novasports Prime).

για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.

Στο 16-10 βρίσκονται στη βαθμολογία οι πράσινοι, ενώ οι Σέρβοι είναι χαμηλά στο 8-18 σε μια πολύ δύσκολη και απογοητευτική σεζόν για εκείνους.

Στο παιχνίδι αυτό, ο Εργκίν Αταμάν όπως αναμενόταν, δεν θα έχει στην διάθεσή του, τον Κέντρικ Ναν, όπως ο ίδιος προανήγγειλε χθες το βράδυ. Ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μαζί του συνολικά 14 παίκτες, καθώς στο Βελιγράδι θα ταξιδέψουν τόσο ο Μάριους Γκριγκόνις, όσο και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.

«Αν χάσουμε όλοι θα τρελαθούν», δήλωσε ο Χουάντσο ενόψει Παρτίζαν. Από την πλευρά του ο Αταμάν τόνισε πως είναι ένα σημαντικό ματς για την ομάδα του.



