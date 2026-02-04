Ο Τζέριαν Γκραντ τα έδωσε όλα για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι ένιωθε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Επτάψυχος Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ. Οι πράσινοι σε ένα θρίλερ στο Τelekom Center Athens επικράτησαν με 82-81 των Μαδριλένων.

Αυτός που ξεχώρισε από το ματς δεν ήταν άλλος από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είχε το λεγόμενο flu game. Την ημέρα της αναμέτρησης, ο Αμερικανός γκαρντ πήγε στο νοσοκομείο Υγεία λόγω αδιαθεσίας, του τοποθέτησαν ορό για δύο ώρες, ώστε να νιώσει λίγο καλύτερα. Έτσι κι έτσι και επέστρεψε στο γήπεδο δίνοντας μία καταπληκτική παράσταση.

Ο Γκραντ μάλιστα πέρα από τους 19 πόντους, τα 2 ριμπάουντ, τις 7 ασίστ και το ένα κλέψιμο που προσέφερε στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν, μετατράπηκε σε ήρωα, που με μεγάλο turnaround jumper έκανε το 82-81 στα 2 δευτερόλεπτα και χάρισε τη νίκη στο τριφύλλι.

Παράλληλα και ο MVP της αναμέτρησης Κώστας Σλούκας ένιωσε αδιαθεσία πριν την αναμέτρηση, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι που επηρέασε την κατάστασή του.