Άταμαν σε δημοσιογράφους: «Continue to write»
Ο Έργκιν Άταμαν, μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ και τη μεγάλη νίκη με το καλάθι του Γκραντ, έβαλε στο στόχαστρό τους τους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω από τα αποδυτήρια.
Συγκεκριμένα, ο Έργκιν Άταμαν, σε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο, και τους φώναξε: «Λατρεύω αυτά που γράφουν τα μίντια. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα!»
Το βίντεο του Gazzetta με την φραστική επίθεση του Άταμαν στους δημοσιογράφους:
💥 Επίθεση Αταμάν σε δημοσιογράφους: «Continue to write»#paobc pic.twitter.com/HELYlZng2UFebruary 3, 2026
