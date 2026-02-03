Άταμαν σε δημοσιογράφους: «Continue to write»

Έξαλλος ήταν ο Έργκιν Άταμαν με τους δημοσιογράφους μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στα αποδυτήρια απευθύνθηκε προς το μέρος τους με πολύ επιθετικό ύφος.

Ο Έργκιν Άταμαν, μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ και τη μεγάλη νίκη με το καλάθι του Γκραντ, έβαλε στο στόχαστρό τους τους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω από τα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα, ο Έργκιν Άταμαν, σε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο, και τους φώναξε: «Λατρεύω αυτά που γράφουν τα μίντια. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα!»