Λεσόρ: «Θα ήθελα να επιστρέψω δύο μήνες πριν»

Στην κατάσταση που βρίσκεται αναφέρθηκε ο Ματίας Λεσόρ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ματίας Λεσόρ στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση με τους Σέρβους και τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη.

Επίσης ο Γάλλος σέντερ είπε πως θα ήθελε να επιστρέψει δύο μήνες νωρίτερα και πως δουλεύει για να επανέλθει στο 100% του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

«Ήθελα να γυρίσω στο 100% και στην καλύτερή μου φόρμα. Δουλεύω γι αυτό»

Για το πότε θα τον δει ο κόσμος τον ξανά στο 100%: «Δεν έχω ιδέα. Ήταν η πρώτη φορά που τραυματίστηκα σε όλη μου την καριέρα. Είναι η πρώτη φορά που ήμουν εκτός μπάσκετ για πάνω από μήνα. Οπότε δεν ξέρω πώς αντιδρά το σώμα μου, πόσο θα κρατήσει. Δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ».

Για το αν νιώθει πως επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή στη σεζόν: «Η σωστή στιγμή θα ήθελα να ήταν να επιστρέψω δύο μήνες πριν. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει την κρίσιμη στιγμή. Είμαστε στην κούρσα για να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είμαστε στη θέση που θέλουμε, αλλά ακόμα είμαστε ζωντανοί. Όσο είμαστε ζωντανοί, πρέπει να πιστεύουμε και να παλεύουμε για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε».

Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα: «Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο εαυτός μας. Είναι ο μόνος αντίπαλος που μπορεί να μας σταματήσει. Είμαστε ασυνεπείς φέτος, έχουμε πολλά πάνω και πολλά κάτω. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, να παλεύουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να είμαστε η καλύτερη εκδοχή μας. Αν το κάνουμε αυτό, καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να μας σταματήσει».

Για το αν τον έχει εκπλήξει ο Ερυθρός: «Δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτώ για την ομάδα μας. Δεν ξέρω για τα πλέι οφ, δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες»

Για το ποιον θεωρεί μεγαλύτερη απειλή του Ερυθρού: «Την ομάδα τους. Έχουν πραγματικά πολύ καλή ομάδα, είναι μαζί για πολύ καιρό, έχουν εμπειρία. Έχω παίξει εναντίον τους πάρα πολλές φορές, γιατί ήμουν στην Σερβία, και πολλές φορές δεν ήταν οι καλύτεροι παίκτες τους αυτοί που έκαναν τη διαφορά. Πρέπει να προσέχουμε και τους 12 παίκτες τους και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανέναν».

Για αν για τον ίδιο μετράει περισσότερο να κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα, σε σύγκριση με άλλες ομάδες: «Αν είναι στην πρώτη τετράδα πιθανόν ναι, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Δεν υπάρχει χρόνος για συναισθήματα, ή κάτι προσωπικό. Πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να κερδίσουμε. Δεν έχει σημασία αν δεν σκοράρω πόντο, θα είμαι χαρούμενος».

Για τον κόσμο: «Περιμένω να μας δώσουν ώθηση. Αυτό κάνουν όλη τη σεζόν. Αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει απογοητεύσει όλη τη σεζόν, αυτός είναι ο κόσμος. Μας στηρίζουν και πρέπει να τους το ανταποδώσουμε. Πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να δώσουμε το 100%».