Hoopfellas: «Δεν ανηνυχώ για τον Ολυμπιακό παρά την ήττα στο Ντουμπάι»
Ο Hoopfellas μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την ήττα του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι.
Ο Hoopfellas μίλησε για τον Ολυμπιακό και την εικόνα του απέναντι στην Ντουμπάι, δίνοντάς μας μια διαφορετική βραδιά μέσα από το Gazz Floor by Novibet.
Ο αναλυτής του Gazzetta τονίζει ότι δεν ανησυχεί με την ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στο Ντουμπάι, θυμίζοντας πως απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η Φενέρμπαχτσε είχε μια πολύ κακή βραδιά εκτός έδρας.
Το σχετικό απόσπασμα από το Gazz Floor by Novibet:
