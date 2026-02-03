Hoopfellas: «Δεν ανηνυχώ για τον Ολυμπιακό παρά την ήττα στο Ντουμπάι»

Ο Hoopfellas μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την ήττα του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι.

Ο Hoopfellas μίλησε για τον Ολυμπιακό και την εικόνα του απέναντι στην Ντουμπάι, δίνοντάς μας μια διαφορετική βραδιά μέσα από το Gazz Floor by Novibet.

Ο αναλυτής του Gazzetta τονίζει ότι δεν ανησυχεί με την ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στο Ντουμπάι, θυμίζοντας πως απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η Φενέρμπαχτσε είχε μια πολύ κακή βραδιά εκτός έδρας.

Το σχετικό απόσπασμα από το Gazz Floor by Novibet: