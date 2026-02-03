Αυτός είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη Euroleague και η ώρα του τζάμπολ της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telekom Center Athens» για την 26η αγωνιστική της Euroleague και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 82-81 χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν, σε ένα απίστευτο φινάλε.

Οι Πράσινοι έχουν ακόμα μία υποχρέωση μέσα στην εβδομάδα, καθώς έχει διπλή αγωνιστική και πρόκεται να αντιμετωπίζουν την Παρτίζαν το Βελιγράδι την ερχόμενη Πέμπτη (5/2).

Το ματς στην «Belgrade Arena» είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τo Nova Sports prime.