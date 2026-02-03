Ένα καινούριο ραντεβού με την ιστορία έχει η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, που θα υποδεχθεί τη Μερσίν στο «Telekom Center Athens» την προσεχή Πέμπτη (5/2). Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroCup Γυναικών έχοντας στο πλευρό τους τον κόσμο τους, που ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» σε ακόμα μία εντός έδρας αναμέτρηση των Πρασίνων.

Στις 21 Ιανουαρίου, ο κόσμος του «τριφυλλιού» έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών, με 7.829 εισιτήρια να κόβονται για το παιχνίδι με τη Ζαγκλέμπιε. Ένα νούμερο που μπήκε στη λίστα του top-10 στην Ευρώπη!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του GWomen, μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 3.500 εισιτήρια για το ματς του Παναθηναϊκού, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς, όταν έπαιζαν με τη Ζαγκλέμπιε, τα περισσότερα «μαγικά χαρτάκια» πουλήθηκαν λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.

Σε περίπτωση που ο κόσμος ανταποκριθεί στον ίδιο βαθμό, μπορεί το υπάρχον ρεκόρ να «σπάσει» ξανά. Επιπλέον, εάν αυτό ξεπεραστεί κατά 1.400 εισιτήρια, το ματς θα κατέβει στο top-3 της ευρωπαϊκής λίστας με τη μεγαλύτερη προσέλευση στο μπάσκετ γυναικών!

Το giveaway του GWomen για το ματς