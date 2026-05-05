Μαρτίνεθ: «Οριακή η κατάσταση, είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε»

Δείτε τι είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ ενόψει του Game 3 της σειράς με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens».

Ο προπονητής της Βαλένθια έκανε τη δική του τοποθέτηση για την 3η αναμέτρηση των Playoffs μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού ύστερα από τα δύο ματς στην Ισπανία.

«Θα πάμε μέρα με τη μέρα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά οριακή, αλλά η διοργάνωση αυτή τη στιγμή μας φέρνει σε ένα σημείο όπου είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε λίγο σε αυτό που κάνουμε όλη τη σεζόν· προφανώς γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι μπορούμε να έχουμε πιθανότητες νίκης» είπε χαρακτηριστικά ο Μαρτίνεθ και συνέχισε:

«Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος, που μας οδηγεί στα όρια των απαιτήσεων σε άμυνα, ριμπάουντ και σωστή επιθετική λειτουργία, γιατί είναι μια ομάδα που κάνει τα πάντα πολύ καλά και επομένως πρέπει να είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μας αναγκάζει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι και θα έλεγα ότι στη σειρά, μακάρι να καταφέρουμε να τη μεγαλώσουμε, γιατί μας υποχρεώνει να δίνουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας».