Παναθηναϊκός για Πολονάρα: «Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, συγχαρητήρια για την υπέροχη καριέρα σου»
Τέλος εποχής για τον μεγάλο μαχητή, Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος και αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών.
«Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, ξεκινώντας πάλι τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω "αντίο" στο μπάσκετ ως παίκτης, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε γι' αυτό που υπήρξα!! Θα μου λείψεις, "πορτοκαλί θεά"» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Ιταλού.
Μάλιστα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εστειλε τις δικές της ευχές στον Πολονάρα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια για την σπουδαία καριέρα. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα».
Ο Πολονάρα είχε προπονηθεί πριν από μερικές ημέρες με τη φανέλα του Ερνανγκόμεθ ενώ είχε ποζάρει και με τη φανέλα του Κέντρικ Ναν.
Congratulations on a great career, @ilpupazzo33 💚 Wishing you all the best! 💪🏼 https://t.co/HyRBRwmDao— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 5, 2026
