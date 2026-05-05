Παναθηναϊκός για Πολονάρα: «Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, συγχαρητήρια για την υπέροχη καριέρα σου»

Ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Τέλος εποχής για τον μεγάλο μαχητή, Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος και αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών.

«Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, ξεκινώντας πάλι τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω "αντίο" στο μπάσκετ ως παίκτης, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε γι' αυτό που υπήρξα!! Θα μου λείψεις, "πορτοκαλί θεά"» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Ιταλού.

Μάλιστα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εστειλε τις δικές της ευχές στον Πολονάρα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια για την σπουδαία καριέρα. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα».

Ο Πολονάρα είχε προπονηθεί πριν από μερικές ημέρες με τη φανέλα του Ερνανγκόμεθ ενώ είχε ποζάρει και με τη φανέλα του Κέντρικ Ναν.