Η trade deadline στο NBA ολοκληρώνεται στις 5 Φεβρουαρίου και ρεπορτάζ από το Ισραήλ αναφέρει ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε σε διαπραγματεύσεις με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να έχουν περιθώριο έως τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season.

Από την πλευρά του, η περίπτωση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, καθώς φέρεται να αναζητά νέο προορισμό στο ΝΒΑ, ελπίζοντας σε περισσότερα λεπτά και αγωνιστική σταθερότητα σε σχέση με την παρουσία του στους Νικς.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times, οι Νεοϋορκέζοι έχουν εντάξει τον Γάλλο φόργουορντ στη λίστα των παικτών που είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή. Ο Γιαμπουσέλε δεν έχει καταφέρει να βρει ρόλο στο rotation και το Sport5 από το Ισραήλ κάνει λόγο για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γάλλο.

Φέτος, μετράει 2.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ μ.ό. σε 41 συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ λιγότερο από 10 λεπτά ανά αγώνα.

Ο δυναμικός φόργουορντ κατέκτησε τη EuroLeague το 2023 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ακολούθως επέστρεψε στο ΝΒΑ για τους Σίξερς, όπου πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν του στη λίγκα, με 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 70 αγώνες. Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο 11.7 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νικς.