Γιανάι σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας τέλειος τζέντλεμαν»
Όφερ Γιανάι και Πέδρο Μαρτίνεθ μέσα στη σεζόν δεν είχαν και τις... καλύτερες των σχέσεων, καθώς είχαν ανοίξει διάλογο μέσα από το «Χ», όμως ο πρόεδρος της Χάποελ, έκανε ένα πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση.
Συγκεκριμένα, με αφορμή την ανάδειξη του Πέδρο Μαρτίνεθ ως προπονητή της σεζόν, ο Οφέρ Γιανάι έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στον κόουτς της Βαλένθια, στον οποίο και ευχήθηκε καλή τύχη στη σειρά με τον Παναθηναϊκό.
Ο Οφέρ Γιαννάει έγραψε:
«Συγχαρητήρια Πέδρο Μαρτίνεθ, είσαι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας τέλειος τζέντλεμαν. Καλή τύχη στα playoffs, πιστεύω σε εσένα».
Congratulations @pedroma2014 you are a great coach and a perfect gentleman— Ofer (@OferYannay) April 22, 2026
Good luck in playoffs I believe in you! https://t.co/U78riuIOEy
