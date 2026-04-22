Γιανάι σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας τέλειος τζέντλεμαν»

Ο Οφέρ Γιανάι, ο πρόεδρος της Χάποελ, συνεχάρη τον Πέδρο Μαρτίνεθ, για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς της EuroLeague.

Όφερ Γιανάι και Πέδρο Μαρτίνεθ μέσα στη σεζόν δεν είχαν και τις... καλύτερες των σχέσεων, καθώς είχαν ανοίξει διάλογο μέσα από το «Χ», όμως ο πρόεδρος της Χάποελ, έκανε ένα πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την ανάδειξη του Πέδρο Μαρτίνεθ ως προπονητή της σεζόν, ο Οφέρ Γιανάι έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στον κόουτς της Βαλένθια, στον οποίο και ευχήθηκε καλή τύχη στη σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Ο Οφέρ Γιαννάει έγραψε:

«Συγχαρητήρια Πέδρο Μαρτίνεθ, είσαι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας τέλειος τζέντλεμαν. Καλή τύχη στα playoffs, πιστεύω σε εσένα».