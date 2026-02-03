Η trade deadline στο NBA ολοκληρώνεται στις 5 Φεβρουαρίου και οι Λος Άντζελες Κλίπερς εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Τζέιμς Χάρντεν μέσω ανταλλαγής.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να έχουν περιθώριο έως τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Λος Άντζελες Κλίπερς εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Τζέιμς Χάρντεν μέσω trade!

Στα 36 του χρόνια, ο «Μούσιας» μετρά 25.4 πόντους, 8.1 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ σε 44 συμμετοχές με τους Καλιφορνέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην ένατη θέση της κατάταξης στη Δύση, με ρεκόρ 23-26.

Ο Χάρντεν μπήκε στο NBA το 2009 ως Νο. 3 του Draft από την Οκλαχόμα και αγωνίστηκε διαδοχικά στους Θάντερ (2009-2012), Ρόκετς (2012-2021), Νετς (2021/22), Σίξερς (2022/23) και Κλίπερς, χωρίς ωστόσο να έχει κατακτήσει το πολυπόθητο πρωτάθλημα. Το 2018 αναδείχθηκε MVP της regular season, έχει συμμετάσχει σε 11 All-Star Game, ενώ για τρεις συνεχόμενες χρονιές (2018-2020) αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο NBA.