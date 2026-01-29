Ο Γιαμπουσέλε ρωτήθηκε για το αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα!»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για το μέλλον του και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη.

Ο Γάλλος φόργουορντ έχει εμπλακεί σε σενάρια τους τελευταίους μήνες. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε στην Mundo Deportivo και στάθηκε στην πιθανότητα να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σίγουρα δεν ξέρω πώς θα είναι το αύριο, αλλά ποτέ δεν κλείνω την πόρτα σε τίποτα. Προφανώς ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψω στο NBA. Το μυαλό μου σίγουρα είναι στο να μείνω στο NBA. Θα δούμε τι ευκαιρίες θα παρουσιαστούν, σίγουρα είναι ένα θέμα προς συζήτηση και θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές στην Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα πάει, ποτέ δεν λέω ποτέ», ανέφερε.

Φέτος στους Νικς μετρά 2.8 πόντους και 2.1 ριμπάουντ στα 9 λεπτά που πατά το παρκέ. Σίγουρα δεν είναι ο χρόνος που θέλει.