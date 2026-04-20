Η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε και το Gazzetta σας δίνει την... ασίστ προκειμένου να ψηφίσετε τους καλύτερους της χρονιάς, ακόμα και με βραβεία τα οποία δεν απονείμει σε σταθερή βάση η Euroleague!

Κάθε φορά που πέφτουν οι τίτλοι τέλους μίας χρονιάς στην κανονική περίοδο της Euroleague, απονέμονται μερικές ημέρες αργότερα και τα βραβεία για τους καλύτερους της σεζόν.

Αν μη τι άλλο έχει σηκωθεί ήδη... μεγάλη κουβέντα για τον πολυτιμότερο παίκτη της regular season στην Euroleague, με τα ονόματα των Σάσα Βεζένκοβ και Σιλβέιν Φρανσίσκο να κλέβουν την περισσότερο την παράσταση και να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Θα είναι ένας από τους δύο ή μήπως θα μπει κάποιος άλλος «σφήνα» ανάμεσά τους; Στο Gazzetta έχετε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσετε τις σκέψεις σας και να κάνετε τις δικές σας προβλέψεις όσον αφορά τους καλύτερους της σεζόν.

Και μάλιστα με μια... καινοτομία. Στα βραβεία που σας προτείνουμε προσθέσαμε και δύο κατηγορίες τις οποίες δεν έχει η Euroleague στα τελικά της βραβεία. Το ένα έχει να κάνει με τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο στην διοργάνωση (σ.σ. η Euroleague απονείμει το βραβείο του Rising Star, ήτοι του καλύτερου πιο νέου σε ηλικία) και το δεύτερο με τον πιο βελτιωμένο παίκτη, δανειζόμενοι το Most Improved Player από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι υποψηφιότητες για τον MVP

Σάσα Βεζένκοβ

Σιλβέιν Φρανσίσκο

Ελάιζα Μπράιαντ

Νίκολα Μιλουτίνοβ

Ζαν Μοντέρο

Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ

Κέντρικ Ναν

Οι υποψηφιότητες για τον προπονητή της χρονιάς

Γιώργος Μπαρτζώκας

Πέδρο Μαρτίνεθ

Σέρτζιο Σκαριόλο

Τόμας Μασιούλις

Δημήτρης Ιτούδης

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο αμυντικό της χρονιάς

Άλφα Ντιάλο

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Τόμας Γουόκαπ

Έντι Ταβάρες

Μπρανκού Μπαντιό

Ελάιζα Μπράιαντ

Οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο rookie (πρωτοεφανιζόμενος) της χρονιάς

Αντόνιο Μπλέικνι

Ζαν Μοντέρο

Τρέι Λάιλς

Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ

Μφιόντου Καμπενγκέλε

Οι υποψηφιότητες για τον πιο βελτιωμένο παίκτη στη φετινή Euroleague

Μόουζες Ράιτ

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Σιλβέιν Φρανσίσκο

Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό

Τζόρνταν Νουόρα

