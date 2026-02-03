Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για την 26η αγωνιστική

Η μάχη στο Euroleague Fantasy Challenge συνεχίζεται και η ομάδα του Gazzetta παρέα με την bwin παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules.

Διπλή αγωνιστική και πάλι στο μενού της Euroleague και του Euroleague Fantasy Challenge.

Η νέα διαβολοβδομάδα βρίσκει την κατάσταση στη βαθμολογία πιο οριακή από ποτέ για τις θέσεις που οδηγούν τουλάχιστον στα play-in, ενώ ανάλογα αμφίρροπη είναι η «μάχη» και των απανταχού fantasy coaches με νέες επιλογές και δεδομένα σε κάθε «στροφή».

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Νίκος Καρφής και Κωνσταντίνος Κωλαΐτης παρουσιάζουν τις ομάδες τους και τις επιλογές τους ενόψει της 26ης αγωνιστικής.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY