Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/5) στη Βουδαπέστη, ανάμεσα στους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ.

Ο μεγάλος τελικός του φετινού Champions League έφτασε, καθώς σήμερα (30/5) στις 19:00, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα διεκδικήσουν την «κούπα με τα μεγάλα αυτιά» στην Puskas Arena.

Φυσικά το παιχνίδι αναμένεται με αμείωτο ενδιαφέρον, ωστόσο τα... εξωγηπεδικά δεν έλειψαν για ακόμη μια χρονιά, αφού οι φίλαθλοι των δυο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα του ματς, Άγγλοι και Γάλλοι οπαδοί ήρθαν σε... σύγκρουση, δημιουργώντας μικρο-ένταση στη Βουδαπέστη, με τις Αστυνομικές αρχές να επεμβαίνουν έγκαιρα, πριν ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.