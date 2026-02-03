Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός για εμένα σημαίνει οικογένεια, αφοσίωση, στόχους και αγάπη»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα ξεχωριστό video με αφορμή τα γενέθλια του συλλόγου, στο οποίο όλοι οι «πράσινοι» εξήγησαν τι σημαίνει για εκείνους το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει στις 3 Φεβρουαρίου τα 118 χρόνια ιστορίας του και η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε τις ευχές της μέσα από ένα ξεχωριστό video. Σε αυτό, οι παίκτες της ομάδας εμφανίζονται ένας-ένας και εξηγούν με λίγες λέξεις τι σημαίνει για εκείνους ο Παναθηναϊκός.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για «οικογένεια, αφοσίωση, στόχους, αγάπη», ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στάθηκε στη λέξη «ιστορία». O Ρισόν Χολμς και o Μάριους Γκριγκόνις επέλεξαν το «πάθος», με τον Τζέριαν Γκραντ και τον Ντίνο Μήτογλου να αναφέρονται επίσης στην «οικογένεια». Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για «πάθος, αγάπη και ενθουσιασμό», ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό «αφοσίωση και τρόπο ζωής».

«Το δεύτερο σπίτι μου», τόνισε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να σημειώνει πως είναι «η πρόκληση της ζωής μου». «Τρόπος ζωής» για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και «η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη» για τον Τζέντι Όσμαν. «Να κερδίζεις», ήταν η απάντηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς πρόσθεσε: «Μια πλούσια παράδοση νικών, στην οποία ελπίζω να προσθέσω κι εγώ».

Τη λέξη «ιστορία» επέλεξε και ο Ματίας Λεσόρ. Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Ναν δήλωσε: «Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι ένας παθιασμένος σύλλογος, με τεράστια αξία, ειδικά στην καρδιά μου. Είναι σπίτι».

Τέλος, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι πάθος. Πάθος για τον αθλητισμό. Πάθος για το μπάσκετ».

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«118 χρόνια ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών.

Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, κοσμώντας τις ζωές μας και διατηρώντας ζωντανή την Παναθηναϊκή Ιδέα, η οποία φωλιάζει σε όλες τις πράσινες καρδιές, από γενιά σε γενιά.

Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος!

Χρόνια Πολλά Παναθηναϊκέ μας!»