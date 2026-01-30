Παναθηναϊκός: Η ΚΑΕ ζήτησε να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ

Ενός λεπτού ασταμάτητου χειροκροτήματος θα τηρηθεί πριν από το τζάμπολ του αγώνα Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός για να τιμηθεί η μνήμη των επτά νεκρών φίλων του ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αιτήθηκε στην διοίκηση της EuroLeague και στην Βιλερμπάν να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Όπως συνηθίζουν οι Γάλλοι αντί για ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα θα τηρήσουν το ενός λεπτού χειροκρότημα για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Με αυτόν τον τρόπο θα τιμηθεί η μνήμη των οπαδών του «δικεφάλου» οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα πηγαίνοντας στη Γαλλία για να ενισχύσουν την ομάδα του.

Το τζάμπολ του αγώνα στη Λυών θα δοθεί στις 21:45 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

     

